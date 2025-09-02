Еще 16 инвестпроектов реализуют в Подмосковье благодаря льготным кредитам

Подмосковные предприниматели получили льготные кредиты от Фонда развития промышленности на сумму более одного миллиарда рублей с начала года. Их направят на финансирование 16 инвестпроектов.

Как рассказали в областном Мининвесте, всего в реализацию 16 новых инвестпроектов вложат 3,8 миллиарда рублей.

«Реализация этих проектов создаст в Подмосковье более 400 новых рабочих мест. Кроме того, Фонд выдал бизнесу гранты на сумму 350 миллионов рублей для частичной компенсации расходов по инвестиционным кредитам», — сказала заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Среди получателей поддержки — производитель ковров изделий «РоялТафт» в Дмитрове. Компания получила 100 миллионов рублей на приобретение оборудование, которое позволит увеличить выпуск до 4,3 миллиона квадратных метров в год. Проект реализуют до конца года.

ФРП предоставляет предпринимателям кредиты по льготным ставкам — от 0,5% до 5% годовых на срок до семи лет.

Узнать больше о программах можно по ссылке.