Еще 16 хозяйств и ферм получили земельные участки в аренду без торгов в Подмосковье

С начала года подмосковные аграрии получили в аренду без торгов 22 земельных участка. На них будут выращивать пшеницу, землянику и разводить индюшек.

Хозяйства и сельхозорганизации получили земельные участки без торгов по программе господдержки. Как рассказал глава регионального Минимущества Тихон Фирсов, недвижимость передали 16 фермам в Чехове, Истре, Коломне, Павловском Посаде, Рузе и других округах.

«Свыше 653,5 гектара земли предоставлены крестьянским фермерским хозяйствам, а 34,7 гектара — сельхозорганизациям региона», — сказал министр.

Так, землю получило хозяйство из Серпухова, которая занимается выращиванием зерновых, зернобобовых и масличных культур. Новые площади отведут под пшеницу. Коломенское хозяйство «Виктория» после расширения наладит производство земляники и малины, а в Орехово-Зуеве создадут ферму индюшек, кур и гусей.

Получить землю в аренду без торгов могут предприятия, которым оказывают государственную поддержку. По истечение трех лет с момента заключения договора недвижимость можно оформить в собственность.

Узнать больше о мере поддержки можно по ссылке.