Еще 1,5 тысячи онлайн-заявлений на разрешения на охоту подали в Подмосковье
Жители Подмосковья могу онлайн подать заявление на выдачу разрешений на добычу охотничьих ресурсов. С начала года госуслугой воспользовались более 1,5 тысячи раз.
Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, услуга доступна физическим лицам, которые включены в государственный охотхозяйственный реестр. Размер госпошлины составляет 650 рублей.
В рамках госуслуги также можно направить сведения о добытых охотресурсах. Для этого нужно авторизоваться через ЕСИА и заполнить онлайн-форму.
В министерстве напомнили, что охота разрешена в общедоступных угодьях в Солнечногорске, Шатуре и Щелкове.
Жители могут получать госуслуги благодаря нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства».