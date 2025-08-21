Еще 1,5 тысячи онлайн-заявлений на разрешения на охоту подали в Подмосковье

Охотники
Фото: Охотники/Медиасток.рф

Жители Подмосковья могу онлайн подать заявление на  выдачу разрешений на добычу охотничьих ресурсов. С начала года госуслугой воспользовались более 1,5 тысячи раз.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, услуга доступна физическим лицам, которые включены в государственный охотхозяйственный реестр. Размер госпошлины составляет 650 рублей.

В рамках госуслуги также можно направить сведения о добытых охотресурсах. Для этого нужно авторизоваться через ЕСИА и заполнить онлайн-форму.

В министерстве напомнили, что охота разрешена в общедоступных угодьях в Солнечногорске, Шатуре и Щелкове.

Жители могут получать госуслуги благодаря нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

