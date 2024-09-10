Еще 15 торговых точек проверили возле станции Тайнинская в Мытищах

Начальник управления потребительского рынка и услуг администрации городского округа Мытищи Елена Подмаркова и сотрудники станции Тайнинская проинспектировали 15 торговых объектов. Владельцам точек разъяснили, как устранить нарушения, которые выявила комиссия.

Основное внимание при проверке точек торговли уделили качеству их содержания. В числе нарушений: ненадлежащее содержание территории внутри и вокруг объектов, отсутствие уголков информации для потребителя, несогласованные рекламные вывески, отсутствие урн рядом с торговыми точками.

Сотрудники управления потребительского рынка и услуг разъяснили предпринимателям, как ликвидировать нарушения.

В управление потребительского рынка и услуг можно обратиться по адресу: Новомытищинский проспект, дом № 30, по по телефону: 8 (495) 581-13-48 или по электронной почте: potrebrinok2012@yandex.ru.

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