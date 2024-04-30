Еще 1,5 тонны гуманитарного груза собрали в Химках для бойцов СВО | 360°

Подмосковье 30 апреля 2024, 18:12 Еще 1,5 тонны гуманитарного груза собрали в Химках для бойцов СВО Пресс-служба администрации городского округа Химки

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Совместными усилиями представителей бизнес-сообществ и жителей при содействии депутата городского округа Химки Артура Каримова собрали более 1,5 тонны гуманитарного груза для бойцов специальной военной операции. В составе груза: продукты, маскировочные сети, инструменты и спецоборудование.

«Собрали только самое необходимое для наших ребят. Хочу отдельно поблагодарить члена Торгово-промышленной палаты Московской области „МГМ Логистик“ за предоставление автомобилей для доставки грузов, а также отметить тех, кто помогает и не остаётся в стороне — это наши жители Химок, волонтеры и активисты», — сказал депутат Совета депутатов Артур Каримов.

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Вместе с посылками военнослужащие получают открытки, которые делают школьники. Добрые пожелания от ребят помогают почувствовать тепло родного дома. В этом году ученики написали для бойцов СВО уже более пяти тысяч писем. Все они переданы на передовую.

Присоединиться и помочь бойцам может любой желающий. Пункт сбора расположен в местном отделении партии «Единая Россия» по улице Кирова, дом № 19. График работы: по будням с 9:00 до 18:00.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил школьников за участие в «Дне добрых дел».

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