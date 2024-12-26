Еще 15 школьников получили первые паспорта в Одинцове

Для юных жителей Одинцова уже стало традицией получать первые паспорта в торжественной обстановке. В этот раз важное событие отметили 15 юношей и девушек, которым исполнилось 14 лет.

Главный документ ребятам вручили в администрации Одинцовского округа. Руководитель муниципалитета Олег Дмитриев поздравил школьников и выступил перед ними с напутственным словом.

«Вы вступаете в новый этап своей жизни — серьезной взрослой жизни. Это не только дает вам новые права, но и накладывает определенные обязанности. Они сопряжены, в первую очередь, с тем, чем вы сейчас занимаетесь — это учеба, воспитание», — сказал он.

Глава Одинцова также добавил, что каждый гражданин Российской Федерации должен любить свою Родину, так как люди любят своих близких, родных, родителей, это должно идти от души.

По сложившейся традиции вместе с паспортами ребятам подарили книги Николая Карамзина «История государства Российского».