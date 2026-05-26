Еще 15 школьников получили первые паспорта в Можайске

22 мая в Можайске 15 подростков получили первые паспорта гражданина России. Церемония прошла в день празднования 795-летия города и собрала почетных гостей.

В Можайском ЗАГСе состоялось торжественное вручение первых паспортов жителям округа, которым исполнилось 14 лет. Дата совпала с празднованием 795-летия города, что придало событию особое значение для участников и их семей. Подростки стали полноправными гражданами страны и получили документ, открывающий новые права и обязанности.

В церемонии приняли участие глава Можайского муниципального округа Денис Мордвинцев, председатель Совета депутатов Василий Овчинников и депутат Московской областной Думы Татьяна Сердюкова. Они поздравили школьников и их родителей, а также пожелали ребятам успехов в учебе, спорте и общественной жизни.



«Ребята и девчонки, вы наша гордость. Каждый из вас уже сегодня прославляет Можайск своими успехами в учебе, творчестве и спорте. Вы наше будущее», — сказал Денис Мордвинцев.

Во время церемонии юным жителям округа также вручили памятные подарки. В набор вошли сувениры, посвященные юбилею города. После вручения паспортов участники сделали общее фото на память.

Организаторы отметили, что получение первого паспорта в день рождения города стало символичным событием для подростков и их семей.