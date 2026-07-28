Еще 15 школьникам вручили первые паспорта в Балашихе
Торжественная церемония вручения паспортов прошла в Балашихе 27 июля. Свой первый документ получили 15 юных жителей округа.
Значимость нового жизненного этапа для ребят отметил первый заместитель главы Балашихи Сергей Лукичев.
«Получение первого паспорта — важное событие в жизни каждого человека. Теперь на вас ложится особая ответственность — бережно относиться к своему главному документу и осознанно принимать решения. Уверенно идите вперед и достойно справляйтесь с любыми задачами», — сказал Сергей Лукичев.
Торжественная церемония прошла в рамках акции «Мы — граждане России!». Цель проекта состоит в том, чтобы сделать процесс получения паспорта важным и запоминающимся моментом, способствующим формированию патриотических чувств. Он реализуется общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи «Движение первых».