Еще 15 юных жителей Одинцовского округа получили первые паспорта

Шаг во взрослую жизнь сделали 15 юных жителей Одинцова: ребята получили свои первые паспорта от главы округа Андрея Иванова. Торжественная церемония прошла в администрации муниципалитета.

В своем приветственном обращении к ребятам руководитель округа рассказал, что получение первого документа — важное событие в жизни каждого гражданина.

«Вместе с паспортом вы сегодня приобретаете и дополнительные права, которых у вас до этого не было. Но вместе с правами у каждого взрослого человека появляются и дополнительные обязанности — перед своими родителями, родственниками, перед обществом, в котором вы живете. И, конечно — перед страной, перед Россией, нашей Родиной», — отметил Андрей Иванов.

По традиции каждому из подростков вместе с паспортом подарили книгу Николая Карамзина «История государства Российского».

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