Еще 15 детских игровых площадок оборудовали в Химках

Коммунальщики оборудовали 15 новых детских площадок во дворах городского округа Химки в рамках программы комплексного благоустройства. Заместитель главы города Николай Батышев озвучил эти цифры на встрече с председателями советов многоквартирных домов «Управдом».

Современные детские площадки планируют установить еще на 17 адресах. Всего к концу сезона специалисты коммунальных служб благоустроят 19 дворов.

«Специалисты обновляют системы наружного освещения, видеонаблюдения, детские и спортивные площадки, малые архитектурные формы», — поделился муниципальный депутат Глеб Демченко.

Напомним, что в Химках коммунальщики продолжают ремонтировать дороги и заделывать ямы. Свыше трех тысяч дефектов асфальтового покрытия уже удалось устранить.

Отметим, что форум «Управдом» объединил муниципальных депутатов, общественных деятелей и неравнодушных жителей округа. Вместе они обсудили вопросы благоустройства и инфраструктуры.

Губернатор Андрей Воробьев поблагодарил Минстрой России за поддержку подмосковных проектов и особо отметил жителей, которые голосуют за объекты благоустройства и гуляют по новым местам отдыха.

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