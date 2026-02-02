Еще 143 тысячи человек прошли реабилитацию после заболеваний в Подмосковье

В Подмосковье жители, которые перенесли ряд заболеваний, могут пройти бесплатную реабилитацию. В регионе работают 42 медицинские организации, где доступна такая помощь.

Реабилитацию могут пройти пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой и центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, а также те, кто получил травмы.

Помощь доступна в дневных и круглосуточных стационарах, а также в амбулаторных отделениях в поликлиниках.

«В них работают опытные специалисты, сами отделения оснащены современным оборудованием, в том числе экзоскелетами. В прошлом году в Подмосковье реабилитацию после перенесенных заболеваний прошли 143,5 тысячи человек, что на 26,6 тысячи больше, чем в 2024 году», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Реабилитацию можно пройти бесплатно по полису ОМС. Для этого необходимо получить направление у лечащего врача.