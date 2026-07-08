Еще 14 участков дорог отремонтируют в Красногорске в 2026 году

Обновление дорожного полотна продолжается в городском округе. В текущем году приведут в порядок 14 участков автомобильных дорог общей протяженностью более 5,5 километра.

Тяжелая техника укладывает последние метры асфальта на улице Лесной. Протяженность этого участка составляет более 700 метров, а общая площадь — 16,5 тысяч «квадратов». Технология укладки асфальтобетона — бесшовная. Устройство нового полотна ведется единым ковром — сразу по всей ширине проезжей части. Время выполнения работ существенно сокращается, а еще такая технология увеличивает срок службы дорожного полотна.

Помимо укладки нового асфальтобетонного покрытия на ряде улиц заменят бордюрный камень, приведут в порядок прилегающую территорию, специалисты займутся строительством ливневой системы. На восьми автомобильных дорогах округа работы уже завершены.