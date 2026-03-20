Еще 1,4 тысячи беременных получили системы мониторинга глюкозы в Подмосковье

Беременных жительниц Подмосковья с сахарным диабетом обеспечивают системой непрерывного мониторинга глюкозы. Устройство положено пациенткам с заболеваниями первого и второго типов, моногенными и гестационной формами.

Система дает возможность пациентам и врачам круглосуточно отслеживать уровень сахара в крови.

«Сахарный диабет вносит колоссальные изменения в образ жизни, особенно при беременности. Важно, чтобы женщина могла отслеживать уровень глюкозы в крови круглосуточно и при появлении отклонений сразу же обращалась к врачу», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Такие устройства с начала года получили почти 1,4 тысячи пациенток.

Назначить использование системы мониторинга должен врач-эндокринолог при наличии у женщины медицинских показаний. Устройство выдают после вынесения соответствующего решения врачебной комиссией.

Сейчас в Подмосковье работают 122 амбулаторных и 15 стационарных школ сахарного диабета, где могут обучаться взрослые, а также 39 учебных заведений для детей.

Занятия доступны бесплатно любому жителю Подмосковья с подтвержденным заболеванием. Для этого необходимо обратиться к лечащему врачу.