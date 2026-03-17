Еще 14 тысяч жителей Подмосковья прошли лечение в дневных стационарах с января

Для пациентов медицинских учреждений Подмосковья работают стационары кратковременного пребывания. С начала года ими воспользовались свыше 14 тысяч человек.

Стационары работают в 60 медицинских организациях региона. Все желающие могут получить там помощь, в том числе хирургическую, гинекологическую, офтальмологическую и урологическую.

«Стационары кратковременного пребывания предназначены для оказания медицинской помощи пациентам, которым не требуется длительная госпитализация. Это позволяет не выпадать из привычной жизни, при этом получив эффективное лечение», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

После операции пациент остается под наблюдением специалистов. Если состояние человека стабильно, в тот же день его выписывают на амбулаторное лечение.

Такие стационары открыты в Подольской, Сергиево-Посадской, Воскресенской, Орехово-Зуевской, Химкинской, Жуковской и других больницах, а также в Детском научно-клиническом центре имени Л. М. Рошаля и перинатальных центрах.