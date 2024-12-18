Еще 1,4 тыс. студентов медколледжа Подмосковья заключили целевые договоры

Студенты Московского областного медицинского колледжа могут заключить целевой договор с последующим трудоустройством. В 2024 году такой возможностью воспользовались почти 1,4 тысячи человек. Об этом сообщили в Минздраве Московской области.

«Для нас важно поддерживать как специалистов, которые уже работают в наших больницах, так и привлекать новые кадры. Благодаря программе целевого обучения, студенты могут быть уверенны в своем будущем, потому что после выпуска их ждет гарантированное трудоустройство», — отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Отмечается, что во время обучения студенты-участники получают от медучреждения стипендию, а после выпуска выходят на работу в медорганизацию на срок не менее трех лет.

Помимо этого, для молодых специалистов со средним медицинским образованием предусмотрена ежемесячная доплата в размере семи тысяч рублей, которая выплачивается в течение трех лет.