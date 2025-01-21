Еще 14 школьникам в Чехове вручили первые паспорта

По традиции церемония прошла в торжественной обстановке под гимн Отечества. Паспорта из рук главы округа Михаила Собакина получили 14 старшеклассников.
Ребятам также вручили Конституцию России, а девочкам отдельно подарили цветы.
«Первый документ — это только начало большой жизни. Впереди вас ждет много всего интересного, увлекательного. Это будет аттестат школы, водительское удостоверение. Это будет нелегкий труд по выбору своей будущей профессии. Выбор будущей профессии — это важно, потому что за вами — подрастающим поколением — наше будущее», — обратился к школьникам Михаил Собакин.
Глава Чехова подчеркнул важность гражданской ответственности и активной жизненной позиции, призвав ребят участвовать в общественной жизни, развивать свои таланты и стремиться к знаниям.
В завершении мероприятия школьники сделали общее фото с руководителем муниципалитета, а также смогли пообщаться с ним лично.
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