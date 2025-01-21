Еще 14 школьникам в Чехове вручили первые паспорта

«Первый документ — это только начало большой жизни. Впереди вас ждет много всего интересного, увлекательного. Это будет аттестат школы, водительское удостоверение. Это будет нелегкий труд по выбору своей будущей профессии. Выбор будущей профессии — это важно, потому что за вами — подрастающим поколением — наше будущее», — обратился к школьникам Михаил Собакин.