Еще 14 школ построили в Подмосковье по инвестпрограмме

Еще 14 школ построили в Подмосковье по инвестиционной программе. Они откроются в сентябре.

Как рассказали в подмосковном Минжилполитики, школы построили за счет внебюджетных средств вместе с жилыми кварталами.

Так, в сентябре свои двери откроем учреждение в ЖК «Отрада» в Красногорске. Оно рассчитано на 1375 мест. В здании создали спортивные секции, кружки по танцам и гимнастике и многое другое. Занятия там смогут посещать все дети из жилого комплекса.

Школу на 900 места построили в ЖК «Томилино Парк» в Люберцах. В трехэтажном здании обустроили учебные кабинеты, лаборантские и мастерские, актовый зал, медблок и другие помещения. На территории разместили зоны отдыха и игровые площадки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о капитальном ремонте школ. Он отметил, что старые учреждения после модернизации они практически не отличаются от только что построенных.

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