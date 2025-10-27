Еще 1,4 километра теплотрассы заменили в Сергиевом Посаде

В Сергиево-Посадском округе завершается замена 1,4 километра теплотрассы, обеспечивающей теплом больницу № 5 и еще несколько социальных объектов. Весь комплекс работ планируют завершить к концу 2025 года.

Работу подрядчика проконтролировала глава округа Оксана Ероханова и профильные специалисты администрации.

«Планируется, что уже завтра в эту линию будет подаваться горячая вода и тепло пойдет к потребителям. Затем подрядчик приступит к благоустройству территории, будет восстановлено асфальтовое покрытие. Мы надеялись, что к восстановительным работам приступят в эти выходные, но погода внесла коррективы. Весь комплекс работ по плану будет выполнен до конца 2025 года», — отметила глава округа Оксана Ероханова.

На объекте работают 25 человек. Трубы оборудовали теплоизоляцией, что позволит увеличить срок их службы. Уже начаты работы по техническому присоединению потребителей.