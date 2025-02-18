Еще 14 аппаратов для переработки использованных бутылок установили в Истре

Для отправки на переработку алюминиевых и пластиковых бутылок в Истре установили 14 фандоматов. Такие пункты помогают вернуть во вторичное использование до 90% чистой тары.

Бутылки попадают в отсортированном виде сразу на переработку, а не на полигон или в мусорное ведро. Из них делают новую тару, канцтовары, посуду, мебель, одежду, стройматериалы и запчасти.

Всего в Московской области уже установили 761 экопунктов в 43 округах. В Истре их можно найти по следующим адресам: на улице Ленина, дом № 65, на площади Урицкого, дом № 1А, на Московской улице, дом № 56, на 56-м километре автодороги М-9 Балтия, 3, на улице Панфилова, дом № 7, в Дедовске на улице Гагарина, дом № 10, и на Железнодорожной улице, дом № 14, в деревне Покровское на улицах Центральная, дом № 27, корпус 1, Центральная, дом № 33, корпус 7, в селе Павловская слобода на улице Ленина, дом № 1 и № 76/3, в поселке Северный, дом № 6А, в деревне Новинки, дом № 115, строение 2 и селе Новопетровское на улице Кооперативная, дом № 5.

Такие экопункты значительно улучшают состояние окружающей среды. По подсчетам экологов, за четыре года фандоматы в Подмосковье сократили выброс углекислого газа на 860 тонн.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что завод по переработке полимерной упаковки откроют в Подмосковье.