Еще 13,5 тысячи человек посетили концерты «Город танцует в парках» в Подмосковье

Концерты фестиваля «Город танцует в парках» под художественным руководством Егора Дружинина прошли в Подмосковье 7 и 8 июня. Их посетили более 13,5 тысячи человек.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, в Воскресенске выступление увидели пять тысяч зрителей, в Коломне — три тысячи. В Люберцах и Жуковском собрались полторы тысячи и тысяча гостей соответственно.

В программе участвовали коллективы из Луховиц, Раменского, Зарайска, Коломны, Воскресенска и других округов.

Звезды шоу «Танцы» на ТНТ выступили перед публикой вместе с местными исполнителями. Жюри возглавил хореограф Егор Дружинин.

Фестиваль продолжится до конца июня. Заключительный гала-концерт состоится в сентябре. Узнать подробнее о программе можно по ссылке.