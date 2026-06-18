Еще 133 тысячи жителей сел Подмосковья получили медпомощь в мобильных комплексах

Жители отдаленных территорий Подмосковья могут получить медицинскую помощь в мобильных пунктах. С начала года бригады врачей совершили 5,2 тысячи выездов и проконсультировали 133 тысячи человек.

В мобильных комплексах можно пройти первый этап диспансеризации, сделать рентген и флюорографию.

«Для жителей отдаленных территорий Подмосковья организована работа мобильных медицинских бригад — они приезжают в населенный пункт, и пациенты могут получить консультацию или пройти необходимые исследования без необходимости тратить время на дорогу в поликлинику», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

График выездов формируют исходя из потребности деревень и сел. Узнать его можно на сайтах медучреждений и в соцсетях. Для прохождения обследования нужно взять с собой паспорт и полис ОМС.