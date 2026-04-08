Еще 13 тысяч онлайн-заявок на экстренную соцпомощь подали в Подмосковье

Жители Подмосковья могут онлайн подать заявление на оформление экстренной социальной помощи. С начала года этой возможностью воспользовались более 13,4 тысячи раз.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, услуга доступна в разделе регионального портала «Поддержка» — «Помощь в сложных ситуациях» — «Оказание экстренной социальной помощи». Ее также можно получить в мобильном приложении «Добродел».

Для подачи заявки нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить форму и прикрепить документы. При расчете учитываются доходы за три календарных месяца.

Оформить экстренную помощь на дому могут люди в трудной жизненной ситуации, включая инвалидность, безработицу, малообеспеченность и другие.

«Для предварительного расчета в услуге внедрен сервис, позволяющий предварительно рассчитать уровень дохода с учетом количества членов семьи, их уровня дохода и размера прожиточного минимума в Московской области», — отметили в ведомстве.

Получить экстренную помощь можно один раз в год.