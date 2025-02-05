Еще 13 тысяч медработников получили компенсации за аренду жилья в Подмосковье

Фото: Медиасток.рф

В Подмосковье увеличили компенсацию за аренду жилья для медиков. Теперь выплаты стали выше: до 30 тысяч рублей в месяц для одного медицинского работника и до 45 тысяч рублей для семейных пар, если оба супруга работают в здравоохранении. За год такой мерой поддержки воспользовались более 13 тысяч человек.

«Такая поддержка стала важной составляющей комплекса мер, который мы выстроили в Подмосковье для привлечения медиков на работу в регион. В частности, у нас работают программы „социальной ипотеки“, „земский доктор“, предоставляются бесплатные земельные участки, различные выплаты, реализуются другие льготы. Мы ежегодно вводим и новые меры», — сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Выплаты доступны врачам, а также медсестрам, фельдшерам, рентгенолаборантам и заведующим подразделениями. Подать заявку можно на портале госуслуг, а перечень выплат и их размер доступен на сайте Минздрава Московской области.

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