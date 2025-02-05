Еще 13 тысяч медработников получили компенсации за аренду жилья в Подмосковье

В Подмосковье увеличили компенсацию за аренду жилья для медиков. Теперь выплаты стали выше: до 30 тысяч рублей в месяц для одного медицинского работника и до 45 тысяч рублей для семейных пар, если оба супруга работают в здравоохранении. За год такой мерой поддержки воспользовались более 13 тысяч человек.