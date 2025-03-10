Еще 13 школьникам вручили первые паспорта в Одинцовском округе

Глава округа подчеркнул, что паспорт — это не только документ, но и символ доверия, которое государство оказывает молодым гражданам. Он призвал ребят бережно относиться к паспорту и помнить, что их успехи и достижения — это вклад в будущее России.

«Сегодня вы получаете главный документ в жизни — паспорт гражданина Российской Федерации. Это не просто удостоверение личности, а символ вашего нового статуса. Теперь вы полноправные граждане нашей страны, часть ее многовековой истории. С паспортом вы получаете не только права, но и ответственность — за свои поступки, семью, окружение и всю Россию. Где бы вы ни были, вы представляете нашу великую страну», — отметил Андрей Иванов.

Помимо паспорта, каждый из ребят, достигших 14-летия, традиционно получил в подарок издание Конституции Российской Федерации и книгу Николая Карамзина «История государства Российского». Глава округа также поздравил всех женщин с весенним праздником. «Пусть эти по-настоящему теплые дни дарят всем вам только радостные моменты в жизни и душевное тепло», — добавил Андрей Иванов.