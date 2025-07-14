Еще 13 школьникам вручили первые паспорта в Егорьевске

Торжественная церемония вручения паспортов жителям округа, которым недавно исполнилось 14 лет, прошла в Егорьевском историко-художественном музее. Главный документ гражданина Российской Федерации получили 13 юношей и девушек.

Документы и памятные подарки ребята получили от заместителя председателя совета депутатов Александра Плотникова. Он поздравил всех с этим значимым событием, напомнил о важности документа. Ведь вместе с ним открываются не только новые права и возможности, но и появляются обязанности.

«Сегодня для наших юных жителей начинается новый жизненный этап. Пожелал им быть достойными гражданами нашей страны, уважать ее историю и законы, приумножать достижения. Также надеюсь, что они будут успешны в учебе, спорте, общественной жизни и других сферах», — сказал Александр Плотников.

Мероприятие завершилось общей фотографией на парадной лестнице, также для ребят и их родителей организовали обзорную экскурсию по залам музея.