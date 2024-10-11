Еще 13 школьникам вручили первые паспорта в Чехове

В городском округе Чехов свои первые паспорта в торжественной обстановке получили 13 юных граждан. Церемония состоялась в спорткомплексе «Олимпийский» имени Владимира Максимова.

Документы 14-летним школьникам торжественно вручил глава городского округа Чехов Михаил Собакин.

«Паспорт является одним из важнейших документов государства, который закрепляет права и свободы граждан. Обладать российским паспортом означает быть патриотом, ценить историю и культуру своей страны», — отметил он.

Главный документ гражданина и традиционный экземпляр Конституции РФ получили Алина Карпова, Лидия Аладина, Святослав Еписеев, Валерия Кошелева, Кира Балакина и другие ребята.

Руководитель муниципалитета поздравил подростков и пожелал им с гордостью носить звание гражданина России. Фотографии с мероприятия можно посмотреть по ссылке.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».