Еще 13 школьникам в Чехове вручили первые паспорта

По традиции церемония прошла в торжественной обстановке под гимн Отечества. Первый документ гражданина России ребята получили из рук главы округа Михаила Собакина и председателя совета депутатов Галины Козиной.
Школьникам также подарили Конституцию России, а девочкам вручили еще и букеты цветов.
«Я впервые получаю этот очень важный документ. Меня переполняют эмоции. Теперь я должна буду нести ответственность за себя, за свои действия», поделилась ученица гимназии № 7 Зоя Черникова.
Волнительным этот день стал и для родителей юношей и девушек, которые не скрывали гордости своими детьми.
«Это не просто обычное получение документа, когда пришел и расписался. Все-таки это какой-то праздник для ребенка. Поэтому я уговорила дочь на вручение паспорта именно в торжественной обстановке. Ребенок вступает во взрослую жизнь. Надеюсь, что все у нее сложится», — рассказала мать Зои Ирина Черникова.
Глава Чехова подчеркнул важность гражданской ответственности и активной жизненной позиции, призвав ребят участвовать в общественной жизни, развивать свои таланты и стремиться к знаниям. В завершении мероприятия школьники сделали общее фото с руководителем муниципалитета, а также смогли пообщаться с ним лично.
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