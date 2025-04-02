Еще 13 школьникам в Чехове вручили первые паспорта

По традиции церемония прошла в торжественной обстановке под гимн Отечества. Первый документ гражданина России ребята получили из рук главы округа Михаила Собакина и председателя совета депутатов Галины Козиной.

Школьникам также подарили Конституцию России, а девочкам вручили еще и букеты цветов.

«Я впервые получаю этот очень важный документ. Меня переполняют эмоции. Теперь я должна буду нести ответственность за себя, за свои действия», поделилась ученица гимназии № 7 Зоя Черникова.

Волнительным этот день стал и для родителей юношей и девушек, которые не скрывали гордости своими детьми.