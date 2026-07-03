Еще 13 муниципальных дорог отремонтируют в Люберцах

Обновление дорожной инфраструктуры продолжается в городском округе. В 2026 году в рамках программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» запланирован ремонт 13 муниципальных автодорог и одного тротуара.

В настоящее время подрядная организация завершает ремонт дорожного полотна на участке Молодежной улицы. Еще месяц назад эта дорога была головной болью для водителей и местных жителей. Люберчане на встречах с администрацией жаловались на выбоины и стертую разметку. Сейчас рабочие трудятся с утра до вечера, ведь до сдачи объекта остались считанные дни.

Новое полотно не только выглядит идеально ровным, но и прослужит долго благодаря современной технологии пропитки. Подрядчик обещает уложиться в срок. Такие работы ведутся и и на других участках.

Ремонт уже полностью завершен на улицах Кирова, Мира, Вокзальной, в 1-м Лермонтовском проезде и Хлебозаводском тупике.