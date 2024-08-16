Еще 13 дворов благоустроят в Мытищах в этом году

До конца года в городском округе Мытищи обустроят еще 13 дворов. Вопросы благоустройства придомовых территорий, а также зон отдыха в округе обсудили первый заместитель главы городского округа Мытищи Олег Сотник и представители управлений администрации, подрядных организаций.

Первый заместитель главы городского округа Мытищи Олег Сотник провел совещание с сотрудниками администрации, представителями подрядных организаций.

Собравшиеся обсудили обустройство скверов вблизи Особого конструкторского бюро кабельной промышленности, у пруда в районе улицы Семашко и в микрорайоне Пироговский. Затронули и тему комплексного благоустройства дворовых территорий.

Уже облагородили восемь дворов: по улице Веры Волошиной, дом № 18, по улице Щербакова, дом № 3А, по улице Железнодорожная, дом № 52, по улице Широкая, дом № 16, на проспекте Астрахова, дом № 12А, по улице Борисовка, дом № 4, по улице Крупской, дом № 10 и 1-й Крестьянской улице, дом № 35.

К концу 2024 года благоустроят еще 13 дворовых территорий. Кроме того, на совещании представили проекты по благоустройству набережной реки Яуза, парка Мира, аллеи Ветеранов и Мытищинского лесопарка.

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