Еще 13 автодорог местного значения отремонтируют в Люберцах в 2026 году

Общая протяженность ремонтных участков составит более семи километров, а площадь покрытия — почти 82 тысячи квадратных метров. Ремонт пройдет в рамках муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».

В Люберцах приведут в порядок улицы Мира, Кирова, Молодежную, 1-й Лермонтовский проезд, Хлебозаводской тупик, а также тротуар на улице Михельсона. В Малаховке работы запланированы на Кировском проезде, улице Воровского и на участке от улицы Цветной до Быковского шоссе у дома № 56А. Также отремонтируют улицу Подмосковную в Островцах, переулок 2 в Михневе, улицу Школьную в Октябрьском, участок от улицы Гаршина к жилым домам № 9А и № 9 в Томилине и участок от улицы Вокзальной до компании «Тензо-М» в Красково.

Кроме того, в летний период запланирован капитальный ремонт улицы Инициативная. Начало работ намечено на благоприятный погодный период, предварительно на апрель.