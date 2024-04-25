Еще 120 проектов импортозамещения запустят в Подмосковье | 360°

Подмосковье 25 апреля 2024, 15:16 Еще 120 проектов импортозамещения запустят в Подмосковье Мининвест

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Еще около 120 проектов импортозамещения планируют завершить в Подмосковье. Их реализация запланирована на 2025 год и далее. Об этом рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

«Запуск этих проектов сможет создать почти 11 тысяч новых рабочих мест для жителей региона. Объем инвестиций превысит 105 миллиардов рублей. Эти проекты планируют реализовать в таких отраслях, как машиностроение, металлургия, легкая и пищевая промышленность и другие», — отметила Зиновьева.

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В Краснознаменске уже строят завод по обработке металла компании «ВИРМ». Для реализации проекта инвестору предоставили участок по программе «Земле за 1 рубль».

Информация о поддержке бизнеса, в том числе проектов импортозамещения, доступна на инвестиционном портале Московской области.

Импортозамещение — по-прежнему один из приоритетов в экономике, рассказал в эфире телеканала «Россия 24» губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Несмотря на сложные внешние вызовы, в регионе строят новые производства. Уже реализовали 77 проектов, еще 84 — сейчас в работе.

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