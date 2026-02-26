Еще 120 единиц техники привлекли для уборки снега в Люберцах

Коммунальные и дорожные службы городского округа Люберцы ежедневно проводят расчистку дорог, дворов и пешеходных дорожек. Для уборки снега дополнительно привлекли 117 единиц техники и 671 рабочего.

Особое внимание уделяется вывозу снега. С начала года службами уже вывезено свыше 380 тысяч кубометров снега — это в 54 раза больше, чем за всю прошлую зиму.

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков обратился к жителям: «Дорогие люберчане, из-за гололедицы в регионе объявлен „желтый“ уровень погодной опасности. Прошу вас быть максимально аккуратными на дорогах — соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Берегите себя и своих близких».

В городском округе Люберцы продолжает работать чат «Люберцы + Дзержинский» для приема заявок по текущему содержанию. К нему подключены руководители и сотрудники управляющих и других профильных организаций.