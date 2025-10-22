Еще 12 участков региональных дорог отремонтировали в Сергиевом Посаде

В Сергиевом Посаде подвели итоги по ремонту региональных дорог. В 2025 году привели в порядок 12 участков трасс, ведущих в деревни Зубцово, Плотихино, Марьино и села Глинково, Сватково, Иудино.

Подрядчик заменил асфальтовое покрытие, укрепил обочины и нанес разметку. Дороги включили в ремонтный план благодаря инициативе жителей. Их предложения поддержали специалисты администрации Сергиево-Посадского округа и муниципальные депутаты.

Народные избранники и первый заместитель председателя Совета депутатов Константин Негурица, а также специалисты «Мосавтодора» проверили качество выполненных работ.

«По дорогам недостатков практически не выявлено. Жители говорят, дороги сделаны хорошо, благодарят за них и высказывают свои предложения по поводу ремонта. Представитель „Мосавтодора“ здесь был, все рассказал. Вопросов по дорогам практически нет», — прокомментировал Константин Негурица, первый заместитель председателя Совета депутатов Сергиево-Посадского округа, руководитель фракции партии «Единая Россия».

Дороги капитально отремонтировали по государственной программе Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2023–2029 годы». На эти цели выделили 502 миллиона рублей, при этом более 60% — из федерального бюджета. Остальные средства направили власти Подмосковья.