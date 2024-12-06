Еще 12 тыс жителей Подмосковья узнали о здоровье близких в больницах по номеру 122

В Московской области через номер 122 можно узнать состояние здоровья родственника, находящегося на лечении в одной из местных больниц. С начала года услугой воспользовались почти 12 тысяч человек.

«Для удобства жителей, чтобы сэкономить свое время и не тратить его на поездку до медучреждения, уточнить состояние родственника можно по номеру 122. После звонка с вами свяжется лечащий врач или сотрудник медучреждения, который даст ответы на волнующие вопросы», — отметил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Информация предоставляется о пациентах старше 18 лет, если они указали контактные данные родственника при госпитализации. Проект действует в 49 больницах, включая МОНИКИ имени Владимирского, МОНИИАГ, областной онкодиспансер и госпиталь ветеранов войн.

Если заявку подали до 11:00, ответ поступит до 20:00 того же дня. Заявки, оформленные позже или в выходные, обрабатываются до 20:00 следующего рабочего дня.