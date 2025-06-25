Еще 12 школьников получили первые паспорта в Волоколамске

В Волоколамском ЗАГСе состоялась торжественная церемония вручения паспортов. Главный документ 12 юношам и девушкам вручила руководитель муниципалитета Наталья Козлова.

По ее словам, это важное событие в жизни ребят, символизирующее взросление и получение полных прав гражданина страны.

«Паспорт открывает перед молодыми людьми новые горизонты, но требует осознанного отношения к своим правам и обязанностям», — добавила глава Волоколамска.

Она также вручила каждому школьнику Конституцию Российской Федерации и подарки на память. Поддержать и поздравить ребят пришли их близкие. Наталья Козлова напомнила юным жителям округа о необходимости беречь свои персональные данные от посторонних.

Отметим, что с начала 2025 года более сотни школьников из Волоколамского муниципального округа получили первые паспорта.