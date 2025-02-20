Сегодня 10:57 Еще 12 школьникам вручили первые паспорта в Жуковском 0 0 0 Фото: 360.ru Подмосковье

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Торжественная церемония впервые прошла в демонстрационном центре ведущего авиационного института России — центрального аэрогидродинамического института имени профессора Жуковского. Это событие стало настоящим праздником для новых граждан России.

Главный документ каждого россиянина 12 молодых людей получали в окружении макетов самолетов, фотографий и чертежей. Им также подарили красивые обложки для паспорта и конституцию нашей страны.

Вместе с главой Жуковского Борисом Аубакировым паспорта ребятам вручал Герой России, летчик-испытатель Марат Алыков. После церемонии он рассказал школьникам о первых героях Советского Союза.

В конце познавательного рассказа ребятам показали фильм об Анатолии Ляпидевском, который получил первую в истории СССР звезду героя.