Еще 12 школьникам вручили первые паспорта в Жуковском

Торжественная церемония впервые прошла в демонстрационном центре ведущего авиационного института России — центрального аэрогидродинамического института имени профессора Жуковского. Это событие стало настоящим праздником для новых граждан России.
Главный документ каждого россиянина 12 молодых людей получали в окружении макетов самолетов, фотографий и чертежей. Им также подарили красивые обложки для паспорта и конституцию нашей страны.
Вместе с главой Жуковского Борисом Аубакировым паспорта ребятам вручал Герой России, летчик-испытатель Марат Алыков. После церемонии он рассказал школьникам о первых героях Советского Союза.
В конце познавательного рассказа ребятам показали фильм об Анатолии Ляпидевском, который получил первую в истории СССР звезду героя.
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