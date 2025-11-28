Еще 12 школьникам вручили первые паспорта в Чехове

«Это большое и волнующее событие останется в памяти ребят навсегда. Оно знаменует начало взрослости и самостоятельности, так как паспорт — это юридический документ, удостоверяющий личность гражданина нашей страны. Президент не раз отмечал, что будущее России именно за подрастающим поколением. Нынешние молодые люди через 10-20 лет будут вкладывать свои силы в реализацию целей развития страны, которые определяются сегодня», — отметил Михаил Собакин.