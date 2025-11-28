Еще 12 школьникам вручили первые паспорта в Чехове
26 ноября руководитель муниципалитета Михаил Собакин совместно с городским прокурором Вадимом Шишкиным в торжественной обстановке вручил паспорта 12 юным жителям округа в Центральной библиотеке. Детей поздравили благочинный Чеховского церковного округа игумен Сергий (Куксов) и настоятель храма Луки Симферопольского священник Дионисий Пугачев.
Главный документ гражданина Российской Федерации получили Амира Фомичева, Максим Клинковский, Полина Плугатырева, Савелий Калганов, Полина Лось, Анастасия Бушина, Арина Татарникова, Надежда Лопарева, Дарья Савельева, Артем Мельниченко, Елизавета Анисимова, Даниил Бобожанов.
Вместе с ребятами разделить праздник пришли их родные и близкие. С паспортом ребята получили экземпляр Конституции Российской Федерации и книгу Николая Карамзина «История Государства Российского».
«Это большое и волнующее событие останется в памяти ребят навсегда. Оно знаменует начало взрослости и самостоятельности, так как паспорт — это юридический документ, удостоверяющий личность гражданина нашей страны. Президент не раз отмечал, что будущее России именно за подрастающим поколением. Нынешние молодые люди через 10-20 лет будут вкладывать свои силы в реализацию целей развития страны, которые определяются сегодня», — отметил Михаил Собакин.