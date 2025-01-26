Еще 12 школьникам в Домодедове вручили первые паспорта

В молодежном комплексном центре «Победа» городского округа Домодедово в торжественной обстановке 12 подростков получили свои первые паспорта. Главный документ гражданина Российской Федерации ребятам вручила руководитель муниципалитета Евгения Хрусталева.

Она поздравила школьников и произнесла напутственную речь.

«В Домодедово живет очень талантливая молодежь. Мы видим это по результатам разных конкурсов, соревнований и олимпиад. Уверена, каждого впереди ждут большие победы. Желаю хорошо учиться, получить образование и найти свое призвание. Буду рада, если вы сможете реализоваться в нашем городском округе», — сказала она.

Вся семья приехала на мероприятие, чтобы поддержать восьмиклассницу Карину Муницыну.

«Это запомнится на всю жизнь и потом она будет показывать это своим внукам и детям. На самом деле это очень важно», — отметила мама школьницы Галина Муницына.

С этого года по решению администрации Домодедова всем подросткам в округе будут вручать первые паспорта в торжественной обстановке.