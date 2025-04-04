Еще 12 проектов Подмосковья получат грантовую поддержку «Движения первых»

«Движение первых» подвело итоги грантового конкурса. Эксперты выбрали лучшие проекты из 89 регионов России. Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

«Организаторы грантового конкурса „Движения первых“ получили более 5,5 тысячи заявок. От Московской области в конкурсе принимали участие свыше 130 организаций. Общая сумма поддержки составила 1,4 миллиарда рублей, 60 миллионов из которой пойдут на реализацию инициатив Подмосковья», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

По ее словам, поддержку получил проект астрономического фестиваля «Брюсовы горизонты», который пройдет 16 августа в Лосино-Петровском. Еще одним победителем стал проект «Спорт на районе. Пушкино».

Председатель «Движения Первых» в Подмосковье Анастасия Бочарова добавила, что поддержанные проекты охватывают самые разные темы — от исторической памяти до создания VR-симуляторов. Чаще всего участники предлагали идеи в направлении «Патриотизм и историческая память» — особенно много проектов было связано с Годом Защитника Отечества и 80-летием Победы. Также популярными стали темы культуры, искусства, образования и знаний.

Заявки оценивала комиссия из 820 человек — это эксперты, которые прошли специальное обучение. В их числе были ученые, представители власти, проректоры вузов, детские омбудсмены и другие специалисты.