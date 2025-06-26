Еще 12 «народных троп» обустроили в Реутове с начала 2025 года

«Народные тропы» в этом году уже появились около домов № 3, 2, 40, 48, 2А, 6, 9, 52, 54, 56 по Юбилейному проспекту, № 12 и 16 по улице Некрасова, № 31 по улице Ленина, № 9 и № 10 по Лесной улице, № 2 по Молодежной улице и № 6 по улице Октября до станции Реутов.

Специалисты уложили свыше тысячи квадратных метров нового асфальта. Работы продолжатся.

Отметим, что цель программы «Пешком» в том, чтобы создавать удобную и безопасную городскую среду, которая будет способствовать активному образу жизни жителей Реутова. Кроме того, задача — повысить пешеходную доступность.

Ранее мы рассказывали о том, что разметку еще почти девяти тысяч пешеходных переходов обновили в Подмосковье. В том числе работы прошли в Реутове.