Разметку еще почти 9 тысяч пешеходных переходов обновили в Подмосковье

Около 8,8 тысячи пешеходных переходов восстановили в Подмосковье. Специалисты также обновили 2,2 тысячи километров дорожной разметки.

Как рассказали в региональном Минтрансе, разметку восстановили в рамках летнего содержания дорог. Это позволило обеспечить комфортный и безопасный проезд для автомобилистов.

Так, на региональной сети обновили около четырех тысяч пешеходных переходов и порядка 6,4 тысячи километров линейной разметки. На муниципальной сети — еще 2,2 тысячи километров и 4,8 тысячи переходов.

Работы полностью завершили в Волоколамском, Долгопрудном, Клину, Королеве, Котельниках, Краснознаменске, Наро-Фоминском, Пушкинском, Реутова, Серебряных Прудах, Фрязине и Черноголовке.

Специалисты также ремонтируют ямы, светофоры, освещение, ограждение и другие элементы. Все работы контролируют при помощи системы СКПДИ.