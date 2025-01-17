Еще 12 молодых семей получили жилищные сертификаты в Шаховской

Еще 12 семей из Шаховской получили сертификаты на улучшение жилищных условий. Благодаря этому они смогут приобрести собственную квартиру или дом.
Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, во всех получивших сертификаты семья растут дети. Благодаря наличию собственного жилья они смогут чувствовать себя защищенно и уверено.
Получить поддержку могут семьи младше 35 лет, которые нуждаются в жилье и зарегистрированы в Подмосковье. При этом необходимо иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости недвижимости или возможность получить кредит на эту сумму.
Всего в 2025 году жилищные условиях по госпрограмме улучшат 246 семей.
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