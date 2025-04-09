Еще 12 млн рублей направят на поддержку производителей овощей в Подмосковье

Прием заявок на субсидии для производителей овощей завершился в Подмосковье. В этом году на их поддержку направят более 12,9 миллиона рублей.

Как рассказали в региональном Минсельхозпроде, прием заявок на субсидии для аграриев начался в феврале по нескольким направлениям. Среди них — поддержка производителей овощей.

В этом году более 4,3 миллиона рублей субсидии получат компания «АЭСО», 1,7 миллиона предоставят компании «Сергиевское», 1,6 миллиона — «Эко Фреш», 1,5 миллиона — «Раменье», 1,4 миллиона — агросоюзу «За Родину», 842 тысяч — «Веселому агроному».

В ведомстве отметили, что в прошлом году такую поддержку получили пять хозяйств. В сумме им предоставили более 1,7 миллиона рублей.

Всего в 2024 году региональные производителя собрали более 240 тонн овощей открытого грунта.