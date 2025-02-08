Еще 12 юных жителей Чехова получили первые паспорта

Главный документ гражданина России 12 школьников торжественно получили в обновленной модельной библиотеке Чехова. С этим событием ребят поздравил глава муниципалитета Михаил Собакин.

Он выступил перед школьниками с напутственной речью.

«За вами, за каждым из вас — будущее нашей страны. Сегодня мы вам вручаем документ, а завтра — ключи от города. Потому что вы — наше будущее! Как гордо и как сильно вы пойдете вперед, так и наша страна будет сильно развиваться», — сказал Михаил Собакин.

Вместе главой муниципалитета паспорта юношам и девушкам вручал заместитель командира одной из воинских частей округа Чехов по военно-политической работе, полковник Владимир Перепечай.

«В Год защитника Отечества присутствие кадровых военных на подобных мероприятиях — это хороший повод еще раз показать нашим детям престиж военной профессии и значимость Вооруженных сил России в защите нашей Родины, ее истории и культуры», — подчеркнул глава округа.

В торжественной обстановке свой первый паспорт получили Полина Алексеева, Арсений Родченков, Мария Задорожная, Вадим Куликов, Евгения Семенова, Владислав Гребенников, Мария Зыкова, Сергей Куликов, Ульяна Буйдина, Андрей Подколзин, Анастасия Зубкова и Денис Солдатченков.

«Я чувствую гордость, радость. Я думаю, что все получится. Не будет сложностей. И все хорошее будет в этой жизни», — поделился ученик школы Чехов-2 Денис Солдатченков.