Еще 111 подъездов приведут в порядок в Люберцах до 1 декабря 2025 года

В Люберцах отремонтировали 93 подъезда, еще 111 вскоре приведут в порядок. Работы планируют завершить до 1 декабря 2025 года.

По программе губернатора Московско области Андрея Воробьева освежат 204 подъезда в 59 многоквартирных домах.

«Из них в Люберцах — 129, в Дзержинском — 12, в Малаховке — 15, Марусине — 5, Октябрьском — 8, Островцах — 4 и Томилине — 31. В настоящее время ремонт выполнен в 93 подъездах, в работе — 111. В планах завершить ремонт всех подъездов до 1 декабря 2025 года», — сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

В подъездах меняют плитку и почтовые ящики, красят стены и обновляют входные группы. Все работы проводят с согласования собственников жилья.

Адреса, включенные в областную программу, можно посмотреть на сайте администрации городского округа Люберцы.