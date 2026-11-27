В городском округе Люберцы 11 волонтеров получили золотые знаки отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Торжественная церемония награждения состоялась 25 ноября в управлении молодежной политики и развития добровольчества.

Награды вручил руководитель Центра тестирования ГТО городского округа Люберцы Евгений Петров. Их удостоились добровольцы, успешно выполнившие нормативы комплекса в 2026 году.

«Волонтеры Люберец ежегодно успешно выполняют нормативы ГТО, и 2026 год не стал исключением. Золотые знаки отличия — признание их силы, выносливости и дисциплины. Поздравляю всех награжденных! Желаю новых спортивных достижений, крепкого здоровья и успехов в достижении поставленных целей», — отметил Евгений Петров.

Центр тестирования ВФСК «ГТО» городского округа Люберцы по итогам первого полугодия занял первое место среди центров Московской области. За десять месяцев 2026 года нормативы комплекса на бронзовые, серебряные и золотые знаки отличия выполнили более 5 тыс. жителей муниципалитета.