Еще 11 школьников получили первые паспорта в Серпухове

Церемония прошла в день 673-й годовщины со дня рождения Владимира Храброго Серпуховского — выдающегося князя, чье имя неразрывно связано с историей округа. В торжественной обстановке свои первые документы получили юные жители Серпухова.

В мероприятии приняли участие глава городского округа Серпухов Алексей Шимко, городской прокурор Виталий Хрипунов, депутат Московской областной Думы Татьяна Карзубова и депутат Совета депутатов Олег Андрух. Они поздравили ребят с важным событием.

«Получение первого паспорта — важный этап в жизни каждого человека. Вместе с новыми правами приходит и ответственность: за свои решения, поступки, свое будущее и будущее своей страны. Приятно видеть, что многие из ребят уже сегодня добиваются успехов в учебе, спорте, творчестве и общественной деятельности. Спасибо родителям за поддержку, воспитание и вклад в становление ребят», — отметил Алексей Шимко.

Традиция вручать паспорта 14-летним гражданам в торжественной обстановке в дни значимых дат существует в Серпухове уже много лет. Мероприятие призвано подчеркнуть важность получения главного документа гражданина России и начало нового этапа в жизни молодых жителей округа.