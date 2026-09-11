Еще 11 школьников получили первые паспорта в Павловском Посаде

В мероприятии приняли участие временно исполняющий полномочия главы Павлово-Посадского городского округа Сергей Балашов и председатель местного отделения «Движения первых» Андрей Афанасьев.

Обращаясь к школьникам, Сергей Балашов отметил, что получение паспорта является важным этапом взросления и символом гражданской ответственности.

«С сегодняшнего дня вы — полноправные граждане России. Помните о своих правах, но еще важнее — об обязанностях перед семьей, школой и Родиной», — сказал Сергей Балашов.

Андрей Афанасьев пожелал ребятам успехов в учебе и общественной деятельности, подчеркнув важность активной гражданской позиции молодежи.

Церемония стала частью программы патриотического воспитания в муниципалитете. Подобные мероприятия проводят в округе совместно с органами власти и общественными организациями.

Получение первого паспорта в 14 лет позволяет подросткам самостоятельно реализовывать ряд гражданских прав — оформлять банковские карты, получать государственные услуги и совершать предусмотренные законом сделки.