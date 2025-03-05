Еще 11 школьников получили первые паспорта в Одинцовском округе

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов традиционно провел торжественную церемонию вручения паспортов. Мероприятие прошло в концертном зале «Барвиха Luxury Village» и стало важным событием для подростков, которые получили свой первый официальный документ.

Андрей Иванов поздравил ребят и подчеркнул, что с получением паспорта они становятся полноправными гражданами России.

«Сегодня вместе с паспортом мы передаем вам наше доверие и веру в каждого из вас, ведь именно вам предстоит строить будущее нашей страны. Я желаю вам уверенности в своих силах и решительности в достижении поставленных целей. Помните, что паспорт — это не только новые права, но и большая ответственность. Ответственность за свои поступки, за свою семью, родителей и, в целом, за всю страну. Где бы вы ни находились, теперь вы представляете Россию», — подчеркнул Андрей Иванов.

По традиции, помимо паспорта, каждому из ребят вручили памятный подарок — книгу Николая Карамзина «История государства Российского».

С получением паспорта подростки смогут воспользоваться новыми возможностями: зарегистрироваться на портале Госуслуг, путешествовать на поездах и самолетах, получать государственную поддержку, а также оформить банковские и Пушкинские карты.