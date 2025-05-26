Еще 11 школьников получили первые паспорта в Одинцове

Андрей Иванов поздравил ребят и их родителей с важным этапом в жизни. Он отметил, что школьники получают не только свои первые паспорта, но и уверенность в том, что они — новое поколение, которое будет строить будущее России.

Руководитель муниципалитета подчеркнул, что получение паспорта связано не только с новыми правами, но и с серьезной ответственностью. Андрей Иванов напомнил, что юные граждане должны помнить о своих родителях, окружении, обществе и стране, поскольку где бы они ни находились — всегда представляют Россию. Также он призвал школьников бережно относиться к наследию, оставленному предками.

Помимо паспортов, ребята получили и ценные подарки: каждому вручили экземпляр книги Николая Карамзина «История государства Российского», а также Конституцию Российской Федерации.